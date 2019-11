Le probabili formazioni di Brescia-Torino: Bremer in vantaggio su Lyanco

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: ieri la prima sfida, il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, e domenica sera l'inevitabile conclusione, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Brescia-Torino (diretta tv a partire dalle 15.00 su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Nuova avventura per Fabio Grosso alla guida del Brescia, ancora non si conosce quale sarà il modulo anche se la scelta ricadrà, almeno per questa sfida, tra il 3-5-2 o il 4-3-1-2. In caso di difesa a tre spazio a Cistana, Gastaldello e Mateju, con Sabelli spostato sulla linea del centrocampo. Tonali in cabina di regia, con Romulo e Bisoli a supporto. Con il centrocampo a 5 spazio a Martella sulla corsia di sinistra, altrimenti ci sarà spazio per un trequartista (Spalek e Tremolada si giocheranno una maglia). In attacco pochi dubbi, Balotelli e Donnarumma cercheranno di scardinare la difesa granata.

COME ARRIVA IL TORINO - La lista degli indisponibili è sempre più lunga: oltre a Iago Falque, Baselli e il lungodegente Bonifazi, Walter Mazzarri è costretto a partire per Brescia anche senza Parigini e Zaza, entrambi out dopo la rifinitura. Le scelte in attacco diventano obbligate: Verdi con Belotti, poi uno tra Lukic e Berenguer. In mediana la coppia Rincon-Meité, più Aina di De Silvestri, Ansaldi sull'out opposto. Davanti a Sirigu, invece, il terzetto Izzo, Nkoulou (al rientro dopo la squalifica) e Bremer, che dovrebbe essere preferito a Lyanco.