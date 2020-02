Le probabili formazioni di Brescia-Udinese: Diego Lopez col 4-3-1-2

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Rigamonti di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Diego Lopez potrebbe cambiare poco e nulla, almeno per il match d’esordio. Si va verso la conferma della difesa a 4, con Sabelli, Chancellor e Mateju sicuri di un posto. Cistana si è allenato a parte, ma cercherà di stringere i denti. In caso di forfait pronto Mangraviti. Tonali in cabina di regia, con Bjarnason che può partire titolare al posto di Bisoli. Dessena sul centro sinistra, con Romulo alle spalle di Balotelli e Ayè favorito su Donnarumma per sostituire lo squalificato Torregrossa.

COME ARRIVA L'UDINESE - Ancora una volta Gotti non modifica di molto il proprio undici: Musso in porta con Ekong, Becao (preferito a De Maio) e Nuytinck davanti a lui nella difesa a tre. Nel centrocampo a cinque invece troveranno spazio Larsen e Sema sulle fasce, con Mandragora mediano e Fofana-De Paul mezzali. Davanti, con Okaka, dovrebbe esserci ancora una volta Kevin Lasagna: l'ex Carpi è in crescita atletica e dovrebbe essere preferito ancora dal primo minuto a Nestorosvski.