Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna: Svanberg con Poli in mezzo

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Federico Gaetano

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL CAGLIARI: si prevede un discreto turnover in casa Cagliari, dopo il settimo risultato utile consecutivo colto dai rossoblù a Torino. Maran potrebbe far riposare qualche titolarissimo, come Ceppitelli e Pellegrini, inserendo al loro posto Klavan e Lykogiannis. Probabile il rientro tra i titolari di Cacciatore, al posto di un positivo Faragò. A centrocampo possibile staffetta Oliva-Cigarini, con Nandez e Ionita confermati come mezze ali e Rog pronto a entrare in corsa. Davanti Castro potrebbe far rifiatare Nainggolan, mentre la coppia Joao Pedro-Simeone è chiamata a fare gli straordinari.

COME ARRIVA IL BOLOGNA: ualche cambio in vista per il Bologna mercoledì sera. Ancora assente Dijks, davanti a Skorupski saranno confermati Mbaye, Bani, Danilo e Krejci. In mediana Svanberg quasi certo di un posto da titolare con accanto Poli (in ballottaggio con Dzemaili). In attacco Orsolini pronto al rientro dal 1’ con Soriano e Sansone a completare il trio alle spalle di Santander, con Palacio a rifiatare in panchina.