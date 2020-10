Le probabili formazioni di Cagliari-Crotone: Ounas o Sottil per una maglia da titolare

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma nella sfida tra Cagliari e Crotone non ci sono formazione impegnate in Europa e tutta la settimana di allenamenti è stata dedicata allo scontro domenicale. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Obiettivo seconda vittoria stagionale per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che domenica contro il Crotone nel lunch match delle 12.30 vuole regalare ai suoi tifosi la prima gioia casalinga. Due i dubbi per il tecnico abruzzese, che davanti all’intoccabile Cragno schiera Zappa e Lykogiannis sugli esterni, con Walukiewicz e Godin al centro. I due davanti alla difesa saranno Marin e Rog, con Nández confermato nel tridente alle spalle di Simeone, con Joao Pedro in zona centrale e uno tra Sottil e Ounas per l’altra maglia da esterno offensivo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Rispetto alla partita con la Juventus Stroppa non dovrebbe cambiare nulla nell’undici titolare. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Benali, che si è aggregato al gruppo, e Vulic (favorito) come mezzala al fianco di Cigarini che sarà il regista. L’altro interno sarà Molina, mentre sugli esterni ci andranno Pedro Pereira sulla destra e Reca sull’altro versante. Difesa a tre con Marrone in mezzo, al fianco del quale agiranno Magallan e Luperto. In attacco conferma per il tandem Messias-Simy.