Le probabili formazioni di Cagliari-Crotone: sfida Sottil-Ounas. Un dubbio per Stroppa

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma nella sfida tra Cagliari e Crotone non ci sono formazioni impegnate in Europa e tutta la settimana di allenamenti è stata dedicata allo scontro domenicale. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Obiettivo seconda vittoria stagionale per i sardi di Eusebio Di Francesco che domenica contro il Crotone nel lunch match delle 12.30 vuole regalare ai suoi tifosi la prima gioia casalinga. Due i dubbi per il tecnico abruzzese: davanti all’intoccabile Cragno giocheranno Zappa e Lykogiannis sugli esterni, con Walukiewicz e uno tra Godin e Klavan al centro. Favorito l'uruguaiano. I due davanti alla difesa saranno Marin e Rog, con Nández confermato nel terzetto alle spalle di Simeone, assieme a Joao Pedro e uno tra Sottil e Ounas.

COME ARRIVA IL CROTONE - Rispetto alla partita con la Juventus Stroppa non dovrebbe cambiare nulla nell’undici titolare. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Benali, che si è aggregato al gruppo, e Vulic (favorito) come mezzala al fianco di Cigarini che sarà il regista. L’altro interno sarà Molina, mentre sugli esterni ci andranno Pedro Pereira sulla destra e Reca sull’altro versante. Difesa a tre con Marrone in mezzo: al suo fianco agiranno Magallan e Luperto. In attacco conferma per il tandem Messias-Simy.