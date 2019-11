Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina: viola on Vlahovic-Chiesa

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno. Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina (diretta tv a partire dalle 12.30 di domenica su DAZN) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo: il Cagliari di Maran si prepara al lunch match di domenica (il secondo consecutivo), ospitando la Fiorentina di Montella, orfana ancora di Ribery. La formazione rossoblù dovrebbe ricalcare quella capace di vincere una settimana fa a Bergamo: in porta Olsen, in difesa rientrerà Pellegrini a sinistra, con Cacciatore confermato a destra e la coppia Klavan-Pisacane al centro. In mezzo dubbio tra Oliva e Cigarini per il posto da regista, con Nandez e Rog favoriti su Ionita e Castro per fare le mezze ali. Davanti tutto come al solito, con Nainggolan a ispirare Joao Pedro e Simeone.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Rientra Pezzella dalla squalifica e Lirola dall'infortunio, quindi il ritorno al 3-5-2 è molto probabile: da capire se Caceres possa tornare titolare dopo l'infortunio, altrimenti è pronto Ranieri. A centrocampo tutti i titolarissimi, con Castrovilli e Pulgar mezzali, Badelj in cabina di regia. In attacco Vlahovic, dopo lo splendido ingresso in campo nella sfida al Parma, dovrebbe essere preferito a Boateng come compagno d'attacco di Chiesa. Ancora out Ribery, per squalifica.