Le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona: c'è Stepinski dal 1'

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, il sesto turno di Serie A è già alle porte: tris di anticipi molto interessante al sabato, con la Juventus che fa le prove generali in vista della Champions contro la SPAL, l'Inter a caccia di conferme a Genova, sfonda Samp, e l'Atalanta che sfida il Sassuolo al Mapei Stadium. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW:

COME ARRIVA IL CAGLIARI: va alla ricerca del poker di successi il Cagliari di Rolando Maran, che torna alla Sardegna Arena dopo il bel successo contro il Napoli. Il tecnico rossoblù recupera Ceppitelli e Pellegrini in difesa, dove ci saranno anche Pisacane e uno tra Pinna e Cacciatore. In regia si va verso la conferma di Oliva, con l'insostituibile Nandez e Ionita ai lati, insieme a Rog sulla trequarti. Davanti solito tandem Simeone-Joao Pedro, la cui intesa cresce partita per partita.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA: in difesa rientra Kumbulla, che agirà al fianco di Rrahmani. Si rinnova il duello tra Gunter e Dawidowicz per il centro-sinistra: leggermente avanti il polacco, che potrebbe essere adattato nonostante Juric in passato abbia dichiarato di considerarlo un centrale puro del terzetto. Verso la conferma in blocco la mediana, con Faraoni e Lazovic a sigillo del duo Veloso-Amrabat. Davanti Verre e Zaccagni si divideranno verosimilmente la trequarti alle spalle di Stepinski, scelta forzata per il forfait di Di Carmine.