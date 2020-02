Le probabili formazioni di Cagliari-Parma: Maran non cambia in attacco

2^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara della Sardegna Arena di domani pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky Sport:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Contro il Parma Maran potrebbe riproporre il 3-5-2 che bene ha fatto a San Siro: spazio al rientro di di Pisacane in difesa, con il dubbio tra Faragò e Walukiewicz per il ruolo di terzo centrale. A centrocampo conferma per i cinque presentati contro l’Inter, con Nández e Pellegrini esterni, Oliva, Ionita e Nainggolan alle spalle di Simeone e Joao Pedro.

COME ARRIVA IL PARMA - Piena emergenza per il Parma, che dopo gli infortuni di Inglese e Kulusevski, oltre a quello di Sepe, deve fare i conti con le bizze di Gervinho, che ha forzato la mano per lasciare l’Italia. Spazio a Radu in porta, l'ultimo arrivato. La difesa è la solita, con la linea a quattro formata da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo pesa lo stop di Scozzarella, tra i migliori contro l’Udinese: al suo posto dovrebbe rientrare Barillà, con Hernani in regia e Kucka mezzala destra. Davanti, è un terno al lotto: Cornelius ha avuto un problemino nell’ultimo allenamento ma è l’unico attaccante a disposizione. Dovrebbe giocare Siligardi, con Kurtic ancora nel tridente. Spazio anche per il neo arrivato Caprari, anche se è più facile una sua partenza dalla panchina.