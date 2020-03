Le probabili formazioni di Cagliari-Roma: Fonseca ha deciso, giocherà Kalinic dal 1'

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara della Sardegna Arena (fischio d'inizio domani alle ore 18), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Tra il ritiro di Coccaglio e il rinvio del match di domenica scorsa contro l'Hellas Verona, i rossoblù non scendono in campo da due settimane, quando la sconfitta col Napoli portò ai fischi e alla contestazione di una parte della tifoseria. Anche per questo la volontà è quella di ben figurare contro la Roma, a partire dal recupero di alcuni calciatori fondamentali come Rog e Nainggolan. Spazio al 4-3-2-1 con Cragno tra i pali, Cacciatore e Pellegrini sulle fasce con la coppia Pisacane-Klavan al centro. In mediana Ionita e Rog ai lati di Cigarini, con il consueto tridente formato dall'ex Roma e Inter e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca cambia le carte in tavola per la trasferta in terra sarda. Nikola Kalinic partirà dal primo minuto, anche se difficilmente il tecnico portoghese rinuncerà a Dzeko. L'ex Fiorentina quindi dovrebbe giocare nei tre alle spalle del bosniaco, insieme a Under e Carles Perez. Per il resto scelte abbastanza obbligate con Pau Lopez in porta e difesa composta da Peres, Fazio (Mancini è squalificato), Smalling e Kolarov. In mediana ancora Veretout e Cristante.