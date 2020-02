Le probabili formazioni di Cagliari-Roma: Under torna titolare al posto di Perez

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo ha chiudere ben cinque stadi sui dieci impegnato tra domani e lunedì. Di seguito le probabili formazioni della sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Tra il ritiro di Coccaglio e il rinvio del match di domenica scorsa contro l'Hellas Verona, i rossoblù non scendono in campo da due settimane, quando la sconfitta col Napoli portò ai fischi e alla contestazione di una parte della tifoseria. Anche per questo la volontà è quella di ben figurare contro la Roma, a partire dal recupero di alcuni calciatori fondamentali come Rog e Nainggolan. Spazio al 4-3-2-1 con Cragno tra i pali, Cacciatore e Pellegrini sulle fasce con la coppia Pisacane-Klavan al centro. In mediana Ionita e Rog ai lati di Cigarini, con il consueto tridente formato da Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA LA ROMA - A Cagliari Fonseca ritroverà Bruno Peres, che può partire titolare al posto di Spinazzola. Dopo la panchina con il Gent chance anche per Under, che prenderà il posto di Carles Perez. Per il resto scelte abbastanza obbligate con Pau Lopez in porta. Difesa composta da Peres, Fazio (Mancini è squalificato), Smalling e Kolarov. In mediana ancora Veretout e Cristante. Sulla trequarti Under, Mkhitaryan e Kluivert. In attacco sempre e comunque Dzeko, utilizzato per novanta minuti anche in Europa League.