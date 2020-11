Le probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria: Candreva titolare. Spazio a Ounas

Cagliari-Sampdoria (sabato 7 novembre ore 15)

Stadio: Sardegna Arena

Arbitro: Giovanni Ayroldi

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Obiettivo terza vittoria di fila tra le mura amiche (considerando anche la Coppa Italia) per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che domani contro la Sampdoria del grande ex Ranieri vuole ripartire dopo il ko di una settimana fa al Dall’Ara. Pochi dubbi per il tecnico abruzzese, che davanti all’intoccabile Cragno schiera Zappa e Lykogiannis sugli esterni, con Walukiewicz e Godin al centro. I due davanti alla difesa saranno Marin e Rog, con Nandez confermato nel tridente (stavolta a sinistra) alle spalle di Simeone, con Joao Pedro al centro e Ounas a destra, favorito su Sottil.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - I blucerchiati vogliono continuare la striscia positiva in una trasferta storicamente molto ostica come quella in terra sarda. Mister Claudio Ranieri non avrà a disposizione Keita Balde che potrebbe rientrare solo dopo la sosta per le Nazionali. In porta ci sarà Audero mentre la retroguardia dovrebbe essere confermata con Yoshida e Tonelli al centro e le fasce laterali percorse da Bereszynski e Augello. A centrocampo Adrien Silva dovrebbe ancora partire dalla panchina con Ekdal e Thorsby titolare mentre in attacco Quagliarella dovrebbe essere innescato da Candreva, Gaston Ramirez e uno fra Jankto, in fiducia dopo due gol in due gare, e Damsgaard.