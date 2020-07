Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo: De Zerbi in emergenza, Raspadori scalpita

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo (in programma oggi alle ore 19.30 diretta Sky):

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari vuole dimenticare in fretta la brutta sconfitta di mercoledì a Marassi contro la Sampdoria e lo fa ospitando tra le mura amiche il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi. Zenga dovrà fare a meno dello squalificato Ionita, ma dovrebbe recuperare Ceppitelli al centro della difesa, con Carboni e Pisacane ai suoi lati. A centrocampo, stante l’assenza di Nainggolan fino a fine stagione, ballottaggio Birsa-Ladinetti per il ruolo di play, con gli intoccabili Nández e Rog ad agire da mezze ali. Sugli esterni spazio a Faragò e Mattiello, favorito su Lykogiannis a sinistra. Davanti scalpita Pereiro, tra i più positivi a Genova, che potrebbe prendere il posto di uno stanco Simeone, che resta però favorito per il ruolo di attaccante in coppia con Joao Pedro.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ancora ampio turn-over in casa neroverde, stavolta non solo per scelta. Pegolo potrebbe far rifiatare Consigli, apparso in ombra contro la Juve. In difesa tour de force per Muldur e Kyriakopoulos: Toljan non è in condizione, Rogerio ha subito una botta in allenamento, sta bene, ma potrebbe partire dalla panchina. Al centro dovrebbe rivedersi Ferrari con uno tra Magnani e Marlon al suo fianco (Chiriches non è al 100%). A centrocampo è vera e propria emergenza viste le squalifiche di Magnanelli e Bourabia e le non perfette condizioni di Obiang: ci sarà Locatelli e probabilmente l'esordio dal 1' di Ghion o del 2002 Mercati (l'alternativa è spostare uno dei due trequartisti Djuricic o soprattutto Traoré in mezzo). Squalificato anche Berardi, in avanti potrebbe esserci spazio per Traoré a destra, con Haraslin a sinistra con Djuricic e Caputo a completare il pacchetto ma occhio alla sorpresa Raspadori.