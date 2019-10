Le probabili formazioni di Cagliari-SPAL: Vicari c'è, sarà titolare

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Lazio-Atalanta (ore 15.00, diretta testuale su TMW come di consueto) inizia l'ottava giornata di Serie A, un turno che si chiuderà solo lunedì con Brescia-Fiorentina. In mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Maran riparte da una certezza: Fabio Pisacane ha recuperato pienamente dall'infortunio rimediato all'Olimpico di Roma e sarà regolarmente al centro della difesa rossoblù, in coppia con capitan Ceppitelli. Sulle fasce spazio alle giovani frecce Faragò (al posto di Cacciatore) e Pellegrini. A centrocampo il trio formato da Cigarini, Nandez e Ionita, favorito sul croato Rog alle prese con qualche acciacco muscolare. Nainggolan sarà il trequartista, con il dubbio legato a Joao Pedro: in caso di pieno recupero del brasiliano, sarà lui a giocare in avanti con Simeone, altrimenti spazio a Castro sulla trequarti insieme all'ex Inter e Roma.

COME ARRIVA LA SPAL - La formazione estense si avvicina al match con il Cagliari con il recupero di Vicari, che dovrebbe essere titolare al centro della difesa.Fatta eccezione per la squalifica di Strefezza, la formazione rispecchierà quella scesa in campo contro il Parma, con Berisha tra i pali e la difesa a tre composta da Tomovic, Vicari e Igor. A centrocampo spazio a Sala al posto del giovane esterno squalificato, insieme a Kurtic, Missiroli, Valdifiori e Reca. In attacco confermata la coppia Petagna-Floccari, con Di Francesco che tornerà a disposizione contro il Napoli.