Le probabili formazioni di Crotone-Juventus: Morata e Kulusevski sicuri del posto

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Crotone e Juventus, che si sfideranno domani alle ore 20.45:

COME ARRIVA IL CROTONE - Per l’anticipo di sabato sera con la Juve Stroppa cambierà sicuramente qualcosa. In difesa dovrebbe esserci Luperto in mezzo, Magallan a destra e Golemic dall’altra parte. Centrocampo affidato a Cigarini, con Messias e Molina interni. Sulle fasce ci saranno Reca da una parte e Pedro Pereira sulla destra. In attacco si va verso l’esordio di Siligardi con Simy centravanti.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo dovrà fare sicuramente a meno di Cristiano Ronaldo e McKennie, risultati positivi al Coronavirus. Fortemente in dubbio anche Ramsey a causa del fastidio muscolare rimediato in nazionale, da valutare le condizioni di Dybala che ha accusato un problema gastrointestinale che gli ha impedito di scendere in campo con l’Argentina e ancora assente Alex Sandro. Torna a disposizione Bernardeschi che si gioca una maglia dal primo minuto con Frabotta, ritorno sul lato destro per Cuadrado. Coppia centrale di centrocampo composta da Arthur e Bentancur con Rabiot, squalifica scontata nella gara col Napoli, verso la panchina. Davanti a Szczesny possibile titolarità per Demiral in luogo di Chiellini con Danilo e Bonucci al suo fianco. Terzetto offensivo guidato da Morata, Kulusevski e uno fra Chiesa, in leggero vantaggio e che potrebbe giocare la sua prima da juventino, e Dybala.