Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta: Djimsiti più di Caldara

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Artemio Franchi, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Dubbio in difesa per Iachini, che riparte dal collaudato 3-5-2: i problemi personali di Caceres lo hanno riportato in Uruguay, molto probabile una conferma di Igor sul centro-sinistra, con Pezzella centrale e Milenkovic a destra. Nel centrocampo a cinque trovano spazio Lirola e Dalbert sulle fasce, mentre il rientro di Castrovilli fa scivolare in panchina Ghezzal, con Pulgar centrale e Benassi sul centro-destra. Davanti ancora Chiesa con Cutrone.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini dovrà fare a meno di De Roon squalificato, a centrocampo Castagne in vantaggio su Hateboer per la corsia di destra, mentre Pasalic, Freuler e Gosens andranno a completare il reparto: attenzione però ad un possibile turno di riposo per il croato, diffidato, in ottica Roma. Se così fosse, spazio al neoacquisto Tameze. Davanti a Gollini ci saranno Palomino e Toloi, con Djimsiti favorito leggermente su Caldara. In attacco non si cambia, alle spalle di Ilicic e Zapata ci sarà il Papu Gomez.