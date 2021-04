Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta: Eysseric in vantaggio su Kouame

Dopo i recuperi e la prima settimana di quarti di finale di coppe europee, il focus torna sulla Serie A, che entra nell'ultimo quarto di stagione: nel weekend si gioca infatti il 30esimo turno, giornata pesante specie per la lotta salvezza e per la zona Champions. Dopo il recupero vinto dalla Juve, la sfida tra le sei contendenti sembra apertissima. Di seguito tutte le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Atalanta - Domenica, ore 20.45, stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

▪ Classifica: Fiorentina 30 punti, Atalanta 58 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Missione complicata per Iachini, dopo il pareggio nel suo secondo esordio. Prima in casa, e contro l'Atalanta ecco il solito 3-5-2 dell'allenatore viola, che deve fare i conti con qualche assenza illustre. Non in porta, dove c'è Dragowski, né tra i tre centrali, i confermati Milenkovic, Pezzella e Quarta. A centrocampo fuori Pulgar per squalifica, potrebbe toccare ad Amrabat, pronto al rientro dal 1', al suo posto. Confermati Bonaventura e Castrovilli, a sinistra potrebbe tornare Biraghi, mentre a destra ballottaggio Caceres-Venuti. Davanti grande assente Ribery, espulso a Marassi: al suo posto pronto Eysseric, in netto vantaggio su Kouame per far coppia con Vlahovic.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo con l’obiettivo di portare a casa una vittoria pesante per quanto riguarda la corsa al quarto posto. Gasperini perde Pessina a causa del coronavirus, il tecnico di Grugliasco dovrà fare a meno anche di Hateboer: l’esterno olandese continua ad allenarsi a parte dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco nella seconda parte di stagione. In difesa spazio a Toloi, Romero e Djimsiti, in porta confermato Gollini. Maehle, De Roon, Freuler e Gosens andranno a comporre il centrocampo, mentre dietro le punte c’è il dubbio Malinovskyi-Pasalic, con l’ucraino leggermente favorito vista la prestazione sfoderata contro l’Udinese. In attacco c’è da valutare la condizione di Muriel, ma se il colombiano recupererà dal problema alla schiena andrà ad affiancare il connazionale Duvan Zapata.