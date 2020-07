Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna: da valutare le condizioni di Ribery

vedi letture

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Fiorentina-Bologna, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Teracciano ancora confermato titolare in porta (out Dragowski dai convocati), con Milenkovic-Pezzella-Caceres nel trio difensivo davanti all'estremo difensore. A centrocampo Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli e Lirola, in vantaggio su Venuti, ma c'è anche l'opzione Dalbert qualora fosse in condizione migliore rispetto alle ultime settimane. Davanti Cutrone e Ribery (tra i convocati anche se ha lavorato a parte), con l'italiano che sembra favorito rispetto a Vlahovic e Kouamè.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Qualche dubbio di formazione per Sinisa Mihajlovic in vista della trasferta di Firenze. Non in difesa, dove davanti a Skorupski agiranno Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks. A centrocampo torna disponibile Schouten, che potrebbe dare un turno di riposo a Medel; per l’altro mediano Svanberg favorito su Dominguez e Poli. Orsolini in vantaggio su Skov Olsen a destra, con Soriano e Barrow confermatissimi. In attacco possibile chance dal primo minuto per Santander.