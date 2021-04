Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus: torna Morata in coppia con Cristiano Ronaldo

Esaurito, nel giro di un paio di giorni, il progetto Superlega europea, per le squadre italiane, big o meno, è tempo di pensare al campionato, in particolare ad una lotta per le zone europee che si è scaldata notevolmente dopo i risultati dell'infrasettimanale. Discorso che vale anche per il lotto retrocessione dopo la risalita del Cagliari. Di seguito le ultime su Fiorentina-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Juventus - Domenica 25 aprile, ore 15.00, stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Fiorentina 33 punti, Juventus 65 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Grande partita al Franchi, e Iachini non abbandona certo il suo 3-5-2, non dopo i tre punti di Verona. Rientra Milenkovic dopo il turno di squalifica: il serbo dovrebbe riprendere posto nel trio difensivo davanti a Dragowski nei due braccetti del centrale Pezzella. A farne le spese sarebbe Quarta, in lotta più con Venuti che con Caceres: se la spuntasse, l'uruguayano sarebbe spostato a destra. Sulla fascia sinistra ballottaggio Biraghi-Igor, favorito il primo. In mezzo fuori lo squalificato Bonaventura, torna Castrovilli nell'undici titolare con Amrabat a far l'altra mezzala e Pulgar mediano. Davanti nessun dubbio: Ribery e Vlahovic.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ancora senza Chiesa infortunato, la Juventus cerca continuità per la corsa Champions in casa della Fiorentina. Torna tra i pali Szczesny con Danilo e Alex Sandro ai lati esterni della retroguardia e De Ligt a fare coppia centralmente con Chiellini. In mezzo al campo confermato Cuadrado alto sulla destra con Bentancur, avanti su Arthur, e Rabiot mediani e McKennie in vantaggio su Ramsey a sinistra. Davanti, al fianco di Ronaldo, pronto a riprendere la titolarità Morata che è favorito nel ballottaggio con Dybala.