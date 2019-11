Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma: Vlahovic con Sottil e Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Parma (diretta tv su Sky a partire dalle 18.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Grande emergenza in difesa per la Fiorentina. Oltre all'infortunato Caceres, Vincenzo Montella dovrà rinunciare anche a capitan Pezzella, squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata nella sfida contro il Sassuolo. Possibile cambio modulo per l'allenatore viola, dal 3-5-2 al 4-3-3: davanti a Dragowski spazio a Venuti, nonostante il rientro in gruppo di Lirola, Milenkovic, Ranieri, in ballottaggio con Ceccherini, e Dalbert. Castrovilli, Badelj e Pulgar saranno i titolari a centrocampo, mentre in attacco spazio a Vlahovic. Con lui ci saranno Chiesa e Sottil.

COME ARRIVA IL PARMA - Il rientro dalla squalifica di Scozzarella aggiunge un'opzione per D'Aversa. In difesa Bruno Alves non è ancora pronto e allora spazio a Dermaku al fianco di Iacoponi. Sulle corsie scelte obbligate, Darmian più Pezzella. In mezzo il rientro di Scozzarella manda in panchina Brugman, con Kucka e Barillà mezzali. Davanti ancora Gervinho e Karamoh ai lati di Kulusevski, con Sprocati che può essere un'alternativa a gara in corso.