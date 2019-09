Le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria: out Quagliarella

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

E' tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: dopo Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus, la quinta giornata propone quest'oggi sette gare serali e il posticipo di domani tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA LA FIORENTINA: niente 4-3-3, conferma per il 3-5-2 in vista della sfida alla Sampdoria, con Montella chiamato a tornare al successo dopo la fine del ciclo terribile di inizio stagione. Favorito Vlahovic su Boateng in caso di dirottamento di Chiesa sulla destra, nel caso l'escluso sarebbe Lirola, con Dalbert sulla corsia opposta. A centrocampo ballottaggio Benassi/Castrovilli, mentre vanno verso la conferma Pezzella, Milenkovic, Pulgar, Badelj e Ribery.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA: Di Francesco ha l'idea di confermare in toto la formazione che ha battuto il Torino, ma ha gli acciaccati Gabbiadini e Ferrari con cui fare i conti, entrambi usciti contusi dalla sfida del Ferraris. È sicuramente out Quagliarella, per un lieve affaticamento muscolare. Possibile che nella difesa a tre completata da Bereszynski e Colley si schieri Murillo. A centrocampo sulle corsie ancora Depaoli e Murri, con Vieira-Ekdal in mezzo, mentre davanti con Rigoni e Gabbiadini potrebbe esserci Caprari.