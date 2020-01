Le probabili formazioni di Fiorentina-SPAL: rebus Cutrone

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Fiorentina-SPAL, sfida delle 15.00 di domenica, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Cutrone è arrivato ma difficilmente sarà titolare nella decisiva sfida agli estensi: ancora 3-5-2 per i viola, in attesa di nuovi arrivi a centrocampo e in difesa. Con Chiesa in attacco dovrebbe esserci Vlahovic, mentre a centrocampo Badeljj dovrebbe lasciare spazio a Benassi per una mediana più fisica, dove Pulgar si sposterà al centro, con Castrovilli a fare l'altra mezzala. In difesa quindi ancora Caceres, Pezzella e Milenkovic, davanti a Dragowski, con Lirola e Dalbert laterali.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la sconfitta interna con il Verona, la SPAL è chiamata a trovare gli ultimi tre punti di questo girone d’andata a Firenze. In porta Berisha dirigerà una difesa a tre composta da Igor, Vicari e Felipe, vista anche l'assenza forzata di Tomovic per squalifica. A centrocampo, i biancazzurri si schiereranno con Cionek, Valdifiori, Missiroli, Valoti e Strefezza, anche se Dabo si candida per uno spezzone, in caso di annuncio ufficiale entro domenica. Davanti Petagna con Di Francesco, promosso titolare dopo la mezz'ora giocata contro l'Hellas: fuori Paloschi.