Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino: possibile turno di riposo per Ribery

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Torino (in programma oggi alle ore 19.30, diretta DAZN):

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Iachini è più tranquillo e pensa a far rifiatare Ribery. Il tecnico viola potrebbe confermare il 3-5-2, con qualche altro cambio qua e là. Se Dragowski tra i pali è ancora da valutare - è comunque tra i convocati - con Terracciano pronto, dietro si potrebbe rivedere anche Igor al posto di un Caceres non ancora troppo brillante, così come Chiesa è favorito per tornare a destra a tutta fascia, mentre sull'out opposto sta meglio, e può rientrare, Dalbert. In mezzo riecco Castrovilli, con Badelj che potrebbe far rifiatare Pulgar, Duncan e Ghezzal si giocano l'ultimo posto. Davanti assieme a Cutrone, se riposa Ribery, pronto Kouame dal 1'.

COME ARRIVA IL TORINO - I tre punti conquistati contro il Genoa rappresentano l’ipoteca sulla salvezza, ora si cerca l’affondo finale: a Firenze, infatti, il Torino cercherà conferma dopo il 3-0 di giovedì sera al Grifone. Belotti proverà a entrare nella storia del club andando a caccia dell’ottavo gol consecutivo, ai suoi fianchi nel tridente potrebbero esserci Verdi e Zaza. Lukic punta a una maglia da titolare al posto di Meité o Rincon, così come Aina prova a superare De Silvestri, sempre presente in queste gare post-lockdown. In difesa si ricandida Izzo, il reparto davanti a Sirigu sarà completato da Nkoulou e Bremer. Tra i granata l’unico assente è il lungodegente Baselli.