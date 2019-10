Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese: Montella conferma tutti

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'alto. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Opzioni centravanti con Chiesa laterale ancora rimandata. L'attacco leggero, col numero 25 al fianco di Ribery, continua a convincere, Castrovilli è troppo in forma per essere tolto dal campo e la difesa a tre stessa ha dato risposte davvero convincenti e Montella non dovrebbe cambiare nulla per la quinta volta consecutivamente. Quindi ancora Dragowski in porta, Caceres, Pezzella e Milenkovic dietro, mentre sulle corsie spazio a Dalbert e Lirola.

COME ARRIVA L'UDINESE - Il recuperato Lasagna e il rientrante De Paul comporranno il duo offensivo viola nella sfida dell'Artemio Franchi. Esaurite le tre giornate di squalifica, il fantasista sarà chiamato a dare più brio alla fase offensiva friulana, mentre Nestorovski e Okaka partiranno dalla panchina: Tudor sembra intenzionato infatti a puntare sul contropiede. A centrocampo Mandragora, Jajalo e Fofana, mentre dietro al posto di Becao ci sarà De Maio. Al suo fianco Samir ed Ekong, con Musso in porta.