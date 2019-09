Le probabili formazioni di Genoa-Bologna: Palacio titolare da ex

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: dopo Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus, la quinta giornata propone quest'oggi sette gare serali e il posticipo di domani tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA IL GENOA: per Andreazzoli l’unico dubbio potrebbe essere in difesa. Zapata è apparso frastornato contro il Cagliari ma l'infortunio di Biraschi lo "costringe" a giocare di nuovo, stavolta con Romero e Criscito, davanti a Radu. In mezzo tornano Ghiglione e Barreca sulle corsie, mentre la cerniera centrale sarà composta da Radovanovic, Schone e Lerager. Rientro di Pinamonti dal primo minuto, con lui ci sarà Kouamé.

COME ARRIVA IL BOLOGNA: molti i dubbi da sciogliere in casa Bologna verso il Genoa. Assente Danilo, fuori Dijks dopo il colpo al costato. Possibile turno di riposo per Tomiyasu, Poli e Orsolini; in attacco favorito Palacio, dopo l'occasione avuta da Destro, mentre in difesa dovrebbero esserci Mbaye e Krejci, con Bani e Denswil al centro. Skov Olsen chiede spazio e potrebbe rilevare Orsolini nel tridente alle spalle di Palacio, favorito su Santander, con Sansone e Soriano a completarlo. Medel e Dzemaili sono invece i centrocampisti.