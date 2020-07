Le probabili formazioni di Genoa-Inter: Pandev-Pinamonti cercano il gol dell'ex

L'incredibile tonfo della Juventus contro l'Udinese lascia ancora aperto il campionato, almeno per quello che riguarda la matematica, anche per la lotta al titolo. A tre giornate dalla fine il focus dei tifosi è però per la lotta salvezza, dove Lecce e Genoa continuano a duellare a distanza, mentre i friulani sono a + 6 rispetto al terzultimo posto. Di seguito le ultime di formazione di Genoa-Inter, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL GENOA - Mister Davide Nicola non avrà a disposizione l’uomo derby Lerager, fermato dal giudice sportivo. Al suo posto in mezzo al campo al fianco di Schone potrebbe giocare Behrami, in panchina contro la Samp, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati Iago Falque e Jagiello. In difesa davanti a Perin spazio a Biraschi, Zapata, Masiello e Criscito mentre in attacco Pandev e Pinamonti dovrebbero giocare dal primo minuto.

COME ARRIVA L'INTER - A Sensi e Vecino si aggiunge de Vrij. In più l'Inter, che affronterà il Genoa a Marassi dopo il pari interno con la Fiorentina, non potrà contare su Barella (squalificato dopo l'ultimo giallo che ha attivato la diffida) che verrà rimpiazzato da Brozovic vicino a riprendersi una maglia da titolare. In vista della sfida contro il Napoli, Antonio Conte a Genova farà delle rotazioni: Ranocchia è pronto a scendere in campo dal primo minuto, così come Moses e Lautaro, entrambi in vantaggio su Candreva e Sanchez. Duello fino all'ultimo tra Biraghi e Young, con il primo al momento avanti sull'ex United.