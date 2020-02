vedi letture

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio: Caicedo e Marusic verso maglia da titolare

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Ferraris (fischio d'inizio oggi alle 12:30), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL GENOA - Problemi a centrocampo per Davide Nicola. Il tecnico rossoblù dovrà far fronte alle assenze di Stefano Sturaro per squalifica e di Ivan Radovanovic, stagione finita per lui, oltre al dubbio legato a Lasse Schone, convocato in extremis ma non al meglio. Se il danese non dovesse farcela a partire dal 1', quanto mai obbligato l’impiego di Behrami supportato da Cassata e Eriksson nella zona nevralgica del campo. In difesa c'è Biraschi insieme a Soumaoro e Masiello con Ankersen e Criscito sulle corsie laterali. In attacco ci sarà Sanabria che può essere affiancato da uno fra Pandev e Iago Falque. Pinamonti out per influenza.

COME ARRIVA LA LAZIO - Acerbi si è allenato e, come ha detto mister Inzaghi in conferenza, dovrà essere valutato ma dovrebbe giocare. Confermato Patric terzo di destra, con Radu a sinistra. Nella rifinitura è stato provato poi Marusic, in vantaggio su Lazzari come quinto a destra. Stesso discorso per il ballottaggio Caicedo-Correa, con il primo messo oggi nelle prove tattiche insieme a Immobile.