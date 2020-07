Le probabili formazioni di Genoa-Lecce: Nicola ritrova dal 1' Criscito, Liverani Saponara

vedi letture

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Lecce (in programma domani alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL GENOA - Tutto in novanta minuti. Il Genoa si gioca una fetta importante di salvezza in casa contro il Lecce. Mister Davide Nicola potrebbe cambiare qualcosa rispetto al ko pesante di Torino contro i granata di Moreno Longo. I pali rossoblu saranno difesi da Perin con Goldaniga, Zapata e Masiello a formare il pacchetto arretrato. A centrocampo ci saranno Schone e Behrami mentre sulle corsie laterali spazio a Biraschi e al rientrante Criscito. In attacco dovrebbe giocare Pandev con Pinamonti, supportati alle spalle da Iago Falque.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani studia l’undici anti-Genoa. Al “Ferraris” i giallorossi scenderanno in campo con il 4-3-2-1. Rientra dal 1’ Saponara, che insieme a Farias agirà a supporto dell’unica punta che dovrebbe essere ancora Babacar. Lapadula ha intensificato gli allenamenti, ma dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Mancosu e Barak affiancheranno Petriccione, quest’ultimo in pole su Tachtsidis (ancora non al meglio). In difesa possibile sorpresa Dell’Orco a sinistra, con Donati a destra e il duo Lucioni-Paz in mezzo.