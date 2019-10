Le probabili formazioni di Genoa-Milan: Paquetà trova posto in mezzo

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'altro. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA IL GENOA: Aurelio Andreazzoli confermerà il 3-5-2 con Radu fra i pali, Romero, Zapata e Criscito in difesa. A centrocampo potrebbe rientrare Schone che farà reparto insieme a Lerager e Radovanovic con il primo che può agire anche fra le linee. Sulla destra spazio a Ghiglione mentre a sinistra non ci sarà Barreca, sostituito da Pajac. In attacco confermato il tandem Kouamé-Pinamonti.

COME ARRIVA IL MILAN: con Musacchio squalificato, tocca a Duarte per la prima volta scendere in campo dall'inizio. Solito dubbio sulla sinistra tra Rodriguez ed Hernandez, così come tra Biglia e Bennacer. Paquetà potrebbe vincere il terzo ballottaggio, quello con Calhanoglu, con Kessie che sembra essere l'unico certo del posto in mezzo. Davanti ancora Suso dietro Leao-Piatek.