Le probabili formazioni di Genoa-Roma: Dzeko positivo al Covid-19. C'è Borja Mayoral

Genoa-Roma (domenica 8 novembre ore 15)

Stadio: Luigi Ferraris

Arbitro: Massimiliano Irrati

COME ARRIVA IL GENOA - Il Genoa cerca punti dopo la sconfitta casalinga contro il Torino nel recupero della terza giornata di campionato. Davanti a Perin, Rolando Maran dovrebbe confermare la linea a quattro con il ritorno di Biraschi e Criscito sulle corsie laterali mentre al centro Bani potrebbe prendere il posto di Goldaniga al fianco di Zapata. A centrocampo Badelj dovrebbe essere confermato in cabina di regia con Behrami che potrebbe giocare dall’inizio insieme a Rovella. In attacco confermato Scamacca con Pandev e uno fra Parigini e Zajc alle spalle.

COME ARRIVA LA ROMA - Tegola per Fonseca che non potrà contare su Dzeko, positivo al tampone per il Covid-19. Contro il Genoa si rivedono i titolari. In porta torna Mirante, in difesa c’è Mancini con Smalling e uno tra Ibanez e Kumbulla, il brasiliano è in vantaggio. A destra Karsdorp, a sinistra Spinazzola e cerniera centrale con Veretout e Pellegrini. Davanti i titolari Pedro, Mkhitaryan, insieme a Borja Mayoral. Ancora lavoro differenziato per Carles Perez, mentre non sono a disposizione Diawara e Calafiori che devono negativizzarsi al Covid-19.