Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo: più Perin che Radu

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Genoa-Sassuolo, sfida delle 18.00 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL GENOA - Prima volta per Davide Nicola sulla panchina del Genoa. Il tecnico rossoblu dovrebbe schierare la squadra con il 3-5-2. La prima novità potrebbe essere fra i pali, con Perin favorito su Radu. Difesa a tre con Biraschi, Romero e Criscito. A centrocampo possibile impiegato di Schone con Sturaro da una parte e Agudelo dall’altra mentre le corsie laterali dovrebbero essere percorse da Ghiglione e Pajac. In attacco Pinamonti dovrebbe far coppia con Pandev, anche se oggi Nicola ha provato Favilli come titolare e il dubbio è forte. I nuovi arrivati Behrami e Destro, scaldano i motori.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Da valutare le condizioni di Consigli, Marlon e Berardi: il portiere dovrebbe partire dal 1' minuto dopo un mese di stop per infortunio, il difensore non ci sarà per un problema fisico e l'attaccante potrebbero essere recuperati ma al massimo per la panchina. Nel 4-2-3-1 neroverde, spazio dunque a Consigli in porta. A destra rientra lo squalificato Toljan mentre a sinistra dovrebbe esserci la conferma di Kyriakopoulos (anche Rogerio non è al meglio). Al centro possibile il ritorno di Ferrari con Romagna nuovamente titolare (Peluso proverà a soffiare una maglia da titolare ai due, non è da escludere la difesa a 3). In mediana probabile il rientro dal 1' minuto di capitan Magnanelli con lo splendido Locatelli dell'ultimo periodo al suo fianco. In avanti potrebbe esserci spazio per Djuricic a destra con Traoré trequartista e gli intoccabili Boga e Caputo a completare il reparto offensivo.