Le probabili formazioni di Hellas-Brescia: Donnarumma con Balotelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata di campionato che si aprirà sabato 2 novembre e terminerà lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Hellas Verona-Brescia (diretta tv su Sky a partire dalle 15.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Toccherà ancora a Rrahmani, Kumbulla e Gunter presidiare la difesa a tre a protezione di Silvestri. Veloso è uscito malconcio dalla sfida contro il Parma, ma sembra recuperabile. Accanto a lui Amrabat, con Faraoni e Lazovic sulle corsie. Davanti Di Carmine potrebbe tornare a guidare l'attacco, con Zaccagni e Pessina (in ballottaggio con Verre) a supporto.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il cambio di modulo contro l'Inter ha spiazzato tutti, ma Corini potrebbe tornare al 4-3-1-2 visto fino a questo momento. Joronen può recuperare dalla contusione, ma comunque c'è l'alternativa Alfonso. In difesa scelte quasi obbligate, con Sabelli, Cistana, Gastaldello e Mateju a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo Bisoli e Tonali sono sicuri di un posto, mentre il tecnico delle Rondinelle potrebbe schierare Ndoj al posto di Romulo, spostando l'ex Genoa sulla trequarti. In attacco non c'è spazio per gli esperimenti, si va verso la conferma della coppia Balotelli-Donnarumma.