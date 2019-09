Le probabili formazioni di Hellas-Udinese: torna Stepinski ed è titolare

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA: ancora out Bocchetti e Bessa, non è arruolabile nemmeno Kumbulla, squalificato dopo il giallo rimediato allo Stadium. Dawidowicz candidato naturale per fare le veci dell'albanese, ai suoi lati dovrebbero esserci ancora Rrahmani e Gunter. Faraoni e Lazovic sulle corsie, difficile per Juric rinunciare a Veloso e Amrabat, ma gli impegni ravvicinati potrebbero imporre di dosare le energie: ecco allora che Henderson può essere un'opzione valida. Davanti rientra Stepinski che sarà titolare, per la trequarti Verre e Zaccagni sempre avanti su Tutino e Pessina.

COME ARRIVA L'UDINESE: il rientro di Ekong dovrebbe far scivolare via dalla formazione titolare De Maio, con Samir e Becao confermati titolari davanti a Musso. Sulle corsie ancora Sema e Larsen, mentre a centrocampo possibile rientro di Mandragora: con Walace e Fofana si contendono due posti, mentre Jajalo dovrebbe essere confermato in cabina di regia. Davanti, con Lasagna intoccabile, prende corpo l'ipotesi dell'inserimento dal primo minuto di Nestorovski, visto che Okaka non è ancora ritenuto pronto.