Le probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta: Pasalic-Gomez dietro Zapata

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta (in programma sabato 18 alle ore 17.15, diretta Sky):

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Kumbulla sarà out contro la "Dea". Tornerà con ogni probabilità Rrahmani, al fianco di Gunter ed Empereur. Centrocampo chiamato agli straordinari: difficile rinunciare al duo Amrabat-Veloso, così come a Faraoni e Lazovic, con il serbo che potrebbe anche scalare più avanti nel caso in cui Juric decidesse di affidarsi a Dimarco. Soliti dubbi per quanto riguarda l'attacco per il tecnico di Spalato, che sarà squalificato: possibile conferma per Pessina e Zaccagni, con Borini non ancora al meglio è Di Carmine il favorito per il ruolo di punta centrale.

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'entusiasmo del derby non distrae Gasperini, servirà la miglior formazione per battere una squadra complessa e che gioca praticamente in maniera speculare. Gollini torna in campo dal primo, difesa "tipo" con Toloi, Palomino e Djimsiti. Torna dal 1' anche Freuler in mezzo al campo, confermato De Roon nella zona centrale. Hateboer e Gosens agiranno sugli esterni, mentre Malinovskyi potrebbe partire dalla panchina: Pasalic sulla trequarti e Gomez e Zapata a formare la coppia d'attacco.