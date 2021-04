Le probabili formazioni di Hellas Verona-Fiorentina: Zaccagni e Barak dietro Lasagna

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Hellas Verona-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Fiorentina - Martedì 20 aprile ore 20.45, stadio Marcantonio Bentegodi

▪ Arbitra Alessandro Prontera della sezione di Bologna

▪ Classifica: Hellas Verona 41 punti, Fiorentina 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La difesa potrebbe non subire ritocchi rispetto al match del Ferraris: si va verso la conferma in toto di Dawidowicz, Gunter e Dimarco, con i soli Magnani e Cetin (a mezzo servizio) pronti a subentrare. Cambierà invece la coppia in mediana, che sarà composta da Tameze e Ivan Ilic, mentre sugli esterni andranno come al solito Faraoni e Darko Lazovic. L'attacco è una filastrocca: Barak tornerà a dividere la trequarti con Zaccagni, alle spalle di Kevin Lasagna.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Poco tempo di accusare il colpo dopo la sconfitta di Sassuolo, che la Fiorentina va a Verona. Iachini si affida alla sua ancora chiamata 3-5-2, e pensa di proporre un paio di cambi rispetto all'undici di sabato. Davanti a Dragowski per esempio dovrebbe rientrare Martinez Quarta, al posto dello squalificato Milenkovic, mentre sicuro di un posto al centro è Pezzella, così come Biraghi a sinistra. A centrocampo dovrebbe rientrare dal 1' il grande ex Amrabat: possibile sia Pulgar a dovergli lasciare spazio più di uno tra Bonaventura e Castrovilli. Davanti confermato il tandem Ribery-Vlahovic.