Le probabili formazioni di Hellas Verona-Genoa: Juric ritrova Amrabat

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Hellas Verona-Genoa, sfida delle 18.00 di oggi, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Difesa tipo con Rrahmani insieme a Kumbulla e Gunter. Sugli esterni non si cambia, spazio ancora a Faraoni sulla destra e Lazovic sul fronte opposto. Rientra dalla squalifica Amrabat, che ricomporrà il tandem in mediana con Veloso. Sindrome gastrointestinale per Pazzini (in dubbio), Di Carmine in vantaggio per il ruolo di prima punta, più defilato Stepinski. Pessina insidia Verre e Zaccagni per la trequarti.

COME ARRIVA IL GENOA - Il casting per Davide Nicola si conclude con il match di Verona anche se va sottolineato come siano arrivate delle risposte dalla squadra dopo i match con Sassuolo e Toro. In porta torna Perin con Biraschi, Romero e Criscito in difesa. A centrocampo andranno valutate le condizioni di Schone, uscito acciaccato giovedì sera. Al suo posto pronto Radovanovic con Sturaro e Jagiello, quest’ultimo in vantaggio su Behrami, ai lati. Sulle fasce spazio a Ankersen e Pajac, mentre in attacco Favilli farà coppia con Pandev.