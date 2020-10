Le probabili formazioni di Hellas Verona-Genoa: Maran ritrova Zajc e Perin

vedi letture

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Hellas Verona e Genoa, che si sfideranno lunedì alle ore 20.45:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Tanti interrogativi da sciogliere per Juric, che oltre agli infortunati non potrà contare su Barak e Gunter, fuori dai giochi fino al tampone negativo. Lovato potrebbe rientrare e guidare la linea insieme ad Empereur (anche lui sulla via del recupero) e l'adattato Dimarco. Meno probabile l'impiego di Magnani (in dubbio) e di Ceccherini, mentre resta in piedi anche la candidatura del giovane Amione, vista l'emergenza. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, per Veloso non ci saranno forzature e dunque, ad ora, Ilic è il favorito per affiancare Tameze. La penuria sulla trequarti lascia aperto uno spiraglio sull'ipotesi attacco a due: Kalinic deve però ancora entrare a regime, e Di Carmine può strappargli una maglia da titolare. Più defilato Favilli, potrebbe essere uno tra Colley e Salcedo a completare il quadro nel reparto offensivo.

COME ARRIVA IL GENOA - Scontato dire che Rolando Maran deve fare i conti con le assenze dovute alle tante positività al Covid-19 ma le buone notizie sono i ritorni a disposizione di Perin, Marchetti, Radovanovic, Behrami, Melegoni e Biraschi. Il portiere pontino dovrebbe prendere il proprio posto fra i pali mentre in difesa potremo vedere Goldaniga, Masiello e uno fra Zapata e Bani. A centrocampo ci sarà Badelj che potrebbe essere affiancato dai giovani Rovella ed Eboa Ebongue (da valutare la situazione di Radovanovic, unico giocatore di movimento a svolgere l’intera settimana di lavoro) mentre sugli esterni potremo vedere Ghiglione e Czyborra. In attacco potrebbe esserci uno fra Shomurodov e Scamacca al fianco di Pandev.