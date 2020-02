Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus: ancora CR7-Higuain

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico di sabato sera, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Difficile che l'undici titolare si discosti molto da quello sceso in campo all'Olimpico. Rientrerà dalla squalifica Amrabat, che ricomporrà il tandem con Miguel Veloso. Dietro sempre aperto il ballottaggio Gunter-Dawidowicz: uno dei due affiancherà Kumbulla e Rrahmani nel terzetto. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, in attacco Pessina e Zaccagni potrebbero rifornire Valerio Verre, ma non è da escludere un ritorno all'antico, con Di Carmine riferimento centrale. In corsa per una maglia da titolare anche Fabio Borini, che ieri ha esordito dal primo minuto in maglia gialloblù.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Un paio di dubbi per Sarri, che in difesa non ha grosse alternative e dovrebbe schierare il solito quartetto: Cuadrado a destra, Alex Sandro come laterale sinistro, Bonucci e de Ligt ancora centrali, in attesa del recupero di Chiellini, sempre più vicino. A centrocampo Rabiot più di Matuidi, mentre in regia ci sarà Pjanic e mezzala destra Bentancur. Douglas Costa in vantaggio su Ramsey come mezzala, in attacco ci dovrebbero essere Higuain e Cristiano Ronaldo, visto che Dybala non è al 100%.