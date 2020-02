Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus: Cuadrado e destra

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Difficile che l'undici titolare si discosti molto da quello sceso in campo all'Olimpico. Rientrerà dalla squalifica Amrabat, che ricomporrà il tandem con Miguel Veloso. Dietro sempre aperto il ballottaggio Gunter-Dawidowicz: uno dei due affiancherà Kumbulla e Rrahmani nel terzetto. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, in attacco Pessina e Zaccagni potrebbero rifornire Valerio Verre, ma non è da escludere un ritorno all'antico, con Di Carmine riferimento centrale. In corsa per una maglia da titolare anche Fabio Borini, che ieri ha esordito dal primo minuto in maglia gialloblù.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ballottaggio Matuidi-Rabiot a centrocampo, ipotesi trequartista o attaccante esterno le due soluzioni offensive. Sarri difficilmente stravolgerà la formazione iniziale di Verona rispetto a quella che ha battuto la Firoentina. Szczesny giocherà tra i pali; in difesa, con Bonucci e De Ligt, dovrebbero agire Cuadrado e destra e uno tra Alex Sandro e De Sciglio a sinistra. A centrocampo, Pjanic saldamente in regia, con Bentancur e appunto uno dei due francesi: Matuidi o Rabiot. Ramsey in ballottaggio con Douglas Costa per giocare in avanti con Ronaldo e Dybala.