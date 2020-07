Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio: possibile chance per Correa dal 1'

A tre giornate dalla fine il focus dei tifosi è però per la lotta salvezza, dove Lecce e Genoa continuano a duellare a distanza, mentre i friulani sono a + 6 rispetto al terzultimo posto.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Margine decisionale sempre molto ristretto in difesa: sarà ancora assente Kumbulla, salvo sorprese dunque Juric confermerà Rrahmani, Gunter ed Empereur davanti a Silvestri. Dimarco può insidiare Lazovic per l'out mancino, ma il serbo resta in vantaggio. Rientra dalla squalifica Amrabat, che dovrebbe ricomporre il tandem con Miguel Veloso, accanto a Faraoni. Molte le ipotesi per l'attacco: può essere rilanciato Zaccagni, insieme a Pessina e Borini, anche se Verre, Di Carmine e Salcedo restano piste vivissime.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa nell'undici dopo i recuperi della settimana: Caicedo in odore di turno di riposo, potrebbe toccare a Correa al fianco di Immobile, mentre a centrocampo Jony e Marusic saranno gli esterni di centrocampo. Parolo, Luis Alberto e Milinkovic-Savic comporranno il pacchetto centrale, mentre in difesa possibile turno di riposo per Acerbi, mentre Patric e Luiz Felipe sembrano sicuri del posto davanti a Strakosha.