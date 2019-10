Le probabili formazioni di Hellas Verona-Sampdoria: tocca a Rigoni

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'altro. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA: Di Carmine ha preso una botta al gluteo e non sarà della sfida, come ha spiegato anche Juric in conferenza stampa. Quattro in lizza per tre maglie in difesa: Rrahmani, Dawidowicz e Kumbulla sembrano in pole, ma Gunter resta pienamente in corsa. Veloso e Amrabat nella diga in mezzo al campo, Faraoni e Lazovic presidieranno le corsie. Al centro dell'attacco spazio a Stepinski, Zaccagni e Verre sempre avanti su Pessina per la trequarti. Attenzione anche a Salcedo, possibile sorpresa last minute.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA: mister Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare il 3-5-2 con diversi ballottaggi. Il primo è nel pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero con Chabot in vantaggio su Colley nel terzetto insieme a Bereszynski e Ferrari. A centrocampo non ci sarà l’infortunato Linetty. Insieme a Ronaldo Vieira e Ekdal dovrebbe giocare dal primo minuto Jankto mentre Murru e Depaoli saranno gli esterni. In attacco Rigoni farà coppia con Quagliarella, in vantaggio su Bonazzoli.