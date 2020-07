Le probabili formazioni di Hellas Verona-SPAL: Di Biagio non rinuncia a Petagna

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Hellas Verona-SPAL, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La formazione è un rebus, perché al di là delle numerose assenze non è da escludere che Juric riservi ancora qualche sorpresa, premiando chi sin qui è stato impiegato con il contagocce. Permane l'emergenza in difesa: dovessero essere confermati i forfait di Empereur e Bocchetti, toccherebbe ancora a Veloso scalare nel terzetto, accanto a Gunter e all'adattato Faraoni. Lazovic e Dimarco sugli esterni, con Amrabat e Pessina in regia, e Badu prima alternativa in caso di esclusione di uno dei due. Qualche speranza per il recupero di Verre, che in ogni caso non è al meglio: solita bagarre là davanti, potrebbero spuntarla Borini e Salcedo a supporto di Di Carmine.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo il punto conquistato contro il Torino dell’ex Vagnati, la SPAL proverà ad allungare la striscia in questo finale di campionato e lo farà contro il Verona di Juric, in una sfida sentitissima per le due tifoserie. Di Biagio dovrebbe optare per un 4-3-3 iniziale che vedrà il ritorno tra i pali di Letica a comandare una linea difensiva composta da Tomovic, Vicari, Bonifazi e Fares. A centrocampo spazio a Dabo con Valdifiori e Tunjov, mentre in avanti verrà schierato il tridente offensivo con D'Alessandro, Petagna e Di Francesco. Non saranno a disposizione Berisha, Floccari, Reca, Cerri, Sala e Castro.