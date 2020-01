Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: Cragno e Young dal 1'

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie. Le ultime sulla gara delle 12.30 di oggi tra Inter e Cagliari:

COME ARRIVA L'INTER - Antonio Conte si gode Sensi e Barella, ma conta ancora le assenze di Brozovic (distorsione alla caviglia destra contro i salentini), Roberto Gagliardini (contusione al piede, ma spinge almeno per andare in panchina) e Vecino che, al di là del dolore al polpaccio, è finito nel ciclone del mercato. In più pesa la squalifica di Candreva. Formazione fatta con l'unico dubbio sul terzo di difesa, tra il favorito Bastoni (in gol a Lecce) e Godin. Per Moses bisognerà aspettare ancora un po', dentro dunque Cristiano Biraghi. Ashley Young, per contro, è pronto a esordire con la maglia nerazzurra. Davanti intoccabile la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Emergenza in casa Cagliari in vista della gara contro l'Inter, soprattutto in difesa e in attacco. Dietro mancherà per squalifica Pisacane, che verrà sostituito dal giovane polacco Walukiewicz, mentre a destra Maran recupera sia Cacciatore che Mattiello, ma dovrebbe confermare Faragò, con Klavan e Pellegrini favoriti per le altre due maglie. In mediana, dopo il ko di Rog, il trio sarà formato da destra a sinistra da Nandez, Cigarini e Ionita. In attacco il solito tridente, formato dal grande ex Nainggolan e Joao Pedro dietro Simeone. La bella notizia è il rientro di Cragno, annunciato direttamente da Maran in conferenza.