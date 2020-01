Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: esordio Young, di fronte Faragò

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno iniziata ieri con Brescia-Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara delle 12.30 di domani tra Inter e Cagliari, che potrete seguire televisivamente su DAZN o in alternativa come sempre su TMW:

COME ARRIVA L'INTER - Antonio Conte si gode Sensi e Barella, ma conta ancora le assenze di Brozovic (distorsione alla caviglia destra contro i salentini), Roberto Gagliardini (contusione al piede, ma spinge almeno per andare in panchina) e Vecino che, al di là del dolore al polpaccio, è finito nel ciclone del mercato. In più pesa la squalifica di Candreva. Formazione fatta con l'unico dubbio sul terzo di difesa, accanto a de Vrij e Skriniar, tra il favorito Bastoni (in gol a Lecce) e il contendente per una maglia da titolare Godin. Per Moses bisognerà aspettare ancora un po', dentro dunque Cristiano Biraghi. Ashley Young, per contro, è pronto a esordire con la maglia nerazzurra. Davanti intoccabile la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Emergenza in casa Cagliari in vista della gara di domenica mattina contro l'Inter, soprattutto in difesa e in attacco. Dietro mancherà per squalifica Pisacane, che verrà sostituito dal giovane polacco Walukiewicz, mentre a destra Maran recupera sia Cacciatore che Mattiello, ma sulla fascia dovrebbe essere confermato Faragò, con Klavan e Pellegrini per le altre due maglie. In mediana, dopo il ko di Rog, il trio sarà formato da destra a sinistra da Nandez, Cigarini e Ionita. In attacco il solito tridente, formato dal grande ex Nainggolan e Joao Pedro dietro Simeone. Attenzione al possibile rientro da titolare di Cragno, le cui chances sono in ascesa vertiginosa.