Le probabili formazioni di Inter-Getafe: Conte punta sulla LuLa, out Eriksen

Torna l'Europa League, l'Inter scende subito in campo. I nerazzurri sfideranno questa sera alle 21 il Getafe, sul neutro di Gelsenkirchen, per conquistare l'accesso ai quarti di finale della competizione. Ecco le probabili formazioni della gara.

COME ARRIVA L'INTER - Con la LuLa, ma senza Eriksen. Antonio Conte, privo soltanto di Asamoah e Vecino fuori lista, punterà sulla coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro, con Alexis Sanchez che dovrebbe partire dalla panchina. Al suo fianco, salvo sorprese, ci sarà Christian Eriksen, destinato a un altro giro da riserva: centrocampo a tre con Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic (in panchina ci sarà anche Sensi). Ballottaggio a destra (Candreva favorito su Moses e D'Ambrosio), a sinistra Young. In difesa, Godin è al momento avanti rispetto a Skriniar per completare il reparto con De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

COME ARRIVA IL GETAFE - José Bordalás dovrebbe offrire un paio di novità rispetto all'undici di partenza che, due settimane fa, ha chiuso la Liga perdendo 1-0 in casa del Levante. Consueto 4-4-2 con Soria tra i pali. Confermata la linea difensiva con Suarez e Olivera terzini, Djené e Timor coppia centrale. Dubbio sull'esterno destro di centrocampo: Jason e Nyom si giocano una maglia da titolare, con Cucurella sul fronte opposto. Arambarri-Maksimovic a comporre la diga di centrocampo, in attacco è lotta a tre per due posti: favoriti Mata e Rodriguez (21 gol in due in stagione), l'insidia è rappresentata da Jorge Molina.