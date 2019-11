Le probabili formazioni di Inter-Hellas: Salcedo riferimento per Juric

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: si comincia stasera col derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, inevitabile conclusione domenica sera, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Hellas Verona (diretta tv a partire dalle 18.00 su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA L'INTER - Inter sempre più in difficoltà dal punto di vista del numero di infortunati. Recuperato D'Ambrosio (probabile vada in panchina), si ferma invece Politano (problemi alla caviglia sx), in buona compagnia di Sensi, Asamoah e Gagliardini. Domani perciò scelte forzate, considerato anche l'obbligo di far rifiatare Candreva e uno tra Godin e Skriniar in difesa. Davanti toccherà ancora a Lukaku e Lautaro Martinez, quest'ultimo a caccia dell'ennesimo gol.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Senza Kumbulla, toccherà con ogni probabilità a Dawidowicz completare il terzetto difensivo insieme a Rrahmani e Gunter. Faraoni e Lazovic non si toccano, in mezzo sarà Pessina a fare le veci dell'infortunato Veloso. Al suo fianco Amrabat, mentre davanti potrebbe esserci la conferma in toto del tridente leggero schierato contro il Brescia: Salcedo riferimento centrale, rifornito sulla trequarti dal duo Verre-Zaccagni.