Le probabili formazioni di Inter-Lazio: Vecino più di Barella

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: dopo Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus, la quinta giornata propone quest'oggi sette gare serali e il posticipo di domani tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA L'INTER: Lazio, Sampdoria, Barcellona e Juventus. Un ciclo di fuoco attende l’Inter in soli undici giorni e, perciò, Conte sarà costretto a fare rotazione. Considerato però l’imminente impegno in Champions, è a Marassi che l’ex ct opterà per un turnover più corposo. Contro i biancocelesti di Inzaghi, allora, confermata quasi tutta la formazione vincente. Verso la conferma di de Vrij, Skriniar, Godin in difesa. A centrocampo Candreva, Vecino (o Barella), Brozovic, Asamoah. Davanti Sensi e Lautaro (si gioca il posto con Politano) a supporto di Lukaku.

COME ARRIVA LA LAZIO: rispetto alla formazione scesa in campo domenica ci sarà sicuramente il ritorno di Lazzari a destra per Marusic. In difesa Bastos sarà il sostituto di Radu, fermato dalla febbre. Ballottaggio che si sposta tra Luiz Felipe (non ancora al top e sceso in campo contro il Parma) e Vavro. Parolo verso il rientro nell'undici titolare, potrebbe riposare Correa, con Luis Alberto alzato al fianco di Immobile, che sarà titolare nonostante il bisticcio a fine gara contro il Parma. In difesa ancora Acerbi e Radu, a sinistra Lulic e in mezzo Milinkovic-Savic.