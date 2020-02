vedi letture

Le probabili formazioni di Inter-Ludogorets - Cambi in difesa per Conte. Lukaku non può riposare

Una partita strana, quella che questa sera l'Inter giocherà contro il Ludogorets per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Lo 0-2 dell'andata a Razgrad pone i nerazzurri di Conte in ovvia posizione di vantaggio, ma il contesto non sarà dei migliori vista la totale assenza di pubblico a causa del Coronavirus.

COME ARRIVA L'INTER Senza gli indisponibili Handanovic, Gagliardini e Sensi e con Lautaro Martinez squalificato, il tecnico Antonio Conte avrà scarsa possibilità di scelta in diversi reparti. A centrocampo possibile riposo per Brozovic, assente anche all'andata, con Borja Valero ancora in cabina di regia. Ai suoi lati Eriksen e uno fra Barella (favorito) e Vecino, con Moses e Biraghi ancora sulle fasce. Davanti, con Alexis Sanchez, probabile la presenza di Romelu Lukaku alla luce dell'assenza del Toro e delle non ottimali condizioni di Sebastiano Esposito, rientrato in gruppo solo nelle scorse ore.

COME ARRIVA IL LUDOGORETS Il tecnico Vrba ha parlato chiaro. Cercare subito un gol per provare a riaprire i giochi e portare la sfida il più avanti possibile. Pur con tutte le difficoltà del caso. Per farlo l'allenatore ceco non avrà però a disposizione due titolari come Anicet e Jorginho ed in più ha già annunciato, nella serata di ieri, parziale turnover con vista sulle prossime sfide di campionato. Davanti, nel ruolo di unica punta, probabile l'impiego del bomber Keseru, assente nell'andata della Huvepharma Arena per colpa di un piccolo infortunio nel riscaldamento.