Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria: Conte valuta le condizioni di Brozovic

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Meazza, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - L’assenza di Ramirez per squalifica e la caratura dell’avversario porterà mister Ranieri a rivedere l’assetto tattico della sua Sampdoria. A San Siro contro l’Inter si torna al 4-4-2 (il 3-5-2 è in secondo piano). Davanti ad Audero ci sarà Bereszynski a destra, Yoshida che dovrebbe sostituire l’acciaccato Tonelli, e Colley al centro e Augello al posto dello squalificato Murru a sinistra. Non è escluso anche uno schieramento a specchio rispetto ai nerazzurri con Bereszynski spostato al centro della difesa. In mezzo rientra Ekdal con Linetty, mentre gli esterni saranno Depaoli e Jankto. In attacco invece giocheranno i soliti Quagliarella e Gabbiadini.

COME ARRIVA L'INTER - Congelato il passaggio del turno in Europa League, l'Inter affronterà ora la Sampdoria a San Siro, prima del viaggio allo Stadium per il derby d'Italia contro la Juventus. In attesa di Handanovic, si continua con Padelli in porta. Difesa composta dalla GDS con Godin (tra i migliori in Bulgaria, ma insidiato da Alessandro Bastoni), de Vrij e Skriniar. In mediana tornano Barella e Brozovic, con le fasce affidate ai titolari Candreva (a riposo contro il Ludogorets) e Ashley Young. Favorito su Vecino, Eriksen già decisivo in Europa agirà da trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku.