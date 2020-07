Le probabili formazioni di Inter-Torino - Lukaku da valutare, c'è Eriksen

Torna in campo la Serie A con la trentaduesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Torino (in programma lunedì 13 ore 21.45, diretta Sky):

Come arriva l'Inter - Non c'è respiro. L'Inter (1 punto su 6 nelle ultime due gare) chiuderà la 32^ giornata contro il Torino ed è già al lavoro per cercare di svoltare. Ancora una volta Antonio Conte non avrà a disposizione Sensi, Barella e Moses, ma recupera dalle squalifiche D'Ambrosio e Bastoni che prenderà il posto di Godin in difesa. In linea mediana è ballottaggio tra Young e Biraghi, Eriksen tornerà dal primo minuto, come probabilmente farà Lautaro al fianco di un Lukaku da valutare nelle prossime ore dopo la botta alla coscia rimediata al Bentegodi e a rischio per la sfida. Carta Sanchez, in ogni caso, sempre viva.

Come arriva il Torino - Ventiquattro ore di riposo, le prove anti-Inter cominceranno da sabato: dopo il successo fondamentale contro il Brescia, ora Moreno Longo punta allo sgambetto a una big. Ma giovedì ci sarà un altro scontro diretto contro il Genoa, quindi come già avvenuto nel derby potrebbe esserci un mini turnover a San Siro. A partire dalla difesa, dove Izzo torna dalla squalifica e Bremer potrebbe riposare. Aina insidia De Silvestri, sempre utilizzato dalla ripresa, e Lukic cerca di superare Meite. Davanti non ci sarà Zaza, squalificato: con Verdi e Belotti più Berenguer che Edera.