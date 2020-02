Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina: ballottaggio Rabiot-Matuidi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium di domani, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Nove titolari su undici, per i bianconeri, dovrebbero essere gli stessi scesi in campo dal primo minuto al San Paolo. Di fatto, Sarri pare aver accantonato l'idea del tridente HDR, almeno per adesso, e potrebbe non voler rinunciare al francese Rabiot, nel miglior momento della sua stagione. In porta giocherà regolarmente Szczesny; in difesa, ai lati di Bonucci e De Ligt centrali, ci saranno Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra, quest'ultimo nettamente favorito sul rientrante De Sciglio. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal 1' Pjanic; al suo fianco, impossibile fare a meno di Bentancur, quindi è ballottaggio tra Rabiot e il quasi inamovibile Matuidi. Ramsey in pole per il ruolo di trequartista (tentazione Douglas Costa), alle spalle della coppia d'attacco: più Dybala che Higuain per fare reparto con Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - In casa viola, quasi tutti i nuovi arrivi dovrebbero andare in panchina. Eccezion fatta per Igor: considerate le squalifiche di Milenkovic e Caceres, il brasiliano arrivato dalla SPAL, pur avendo svolto un solo allenamento col gruppo, è una scelta praticamente obbligata. L'alternativa è schierare nel terzetto arretrato, con Ceccherini e Pezzella, un laterale adattato come Venuti. Lirola e Dalbert agiranno sulle corsie laterali del centrocampo, come interni spazio a Pulgar, Badelj e Benassi, con Castrovilli ancora fuori causa dopo i problemi dello scorso weekend. In attacco spazio ancora a Cutrone e Chiesa.